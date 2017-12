Inaugura il Covino, serata over 30

Santa Margherita Ligure. Dopo il grande successo della presentazione del restyling anni ’20 del Covo di Nord Est alla stampa ed autorità, lo storico locale di Santa Margherita Ligure è pronto ad inaugurare la stagione del Covino. Appuntamento per sabato 21 maggio, con una serata esclusiva rivolta a una clientela elegante e over 30 animata dalle esibizione live di due ospiti d’eccezione, il cantante Pago e il dj Viceversa e impreziosita da una cena esclusiva sulla suggestiva terrazza incastonata nella roccia e dalla migliore musica dance anni ’70, ’80 e ’90 che accompagnerà i “covini” fino a notte fonda.

Amatissimo dai vip di ieri e di oggi e fedele alla sua tradizione, il Covino resta la parte più elegante e caratteristica del Covo di Nord Est con il suo panorama mozzafiato e la sua posizione a picco sul mare che quest’anno si propone alla sua clientela in una veste ancora più chic e con un importante cambiamento legato al Ristorante. «Tra le novità di quest’anno – dichiara Stefano Rosina, patron del Covo di Nord Est – non solo musica e divertimento ma anche alta ristorazione perché sarà sapientemente curata da Rocco e i Suoi Fratelli di Rapallo, sinonimo di qualità ed eccellenza. Sono felicissimo che, per la serata inaugurale del 21 maggio, abbiamo il tutto esaurito a cena da oltre una settimana e per il dopo cena soltanto pochi posti. Di buon auspicio quindi per il proseguo della stagione che vedrà esibirsi sul palco del Covino prestigiosi ospiti».

E così la terrazza dello storico locale di Santa Margherita Ligure, tra gli angoli più suggestivi del Golfo del Tigullio, è di nuovo pronta a stupire e a proporsi come appuntamento fisso per l’estate e come punto di riferimento della riviera ligure per la clientela over 30 e sempre elegante.

Sabato, ad aprire ufficialmente le danze della nuova stagione del Covino, saranno il dj Antonio Viceversa, direttamente da Quelli che il calcio, e il cantante Pago che, dopo aver fatto cantare e ballare tutti con il suo tormentone qualche estate fa Parlo di Te, intratterrà gli ospiti presenti con un live show. Dopo lo spettacolo si proseguirà poi con il Dj Set e la miglior musica dance degli anni ’70-’80-’90.

Sabato sera sarà il primo di una serie di appuntamenti con la musica d’autore grazie ad ospiti d’eccezione: sabato 28 maggio ad animare la serata sarà Fiordaliso e poi sarà la volta di Alan Sorrenti il 25 giugno, Jerry Calà il 2 luglio e ancora molte altre sorprese. Il programma dei sabati sera del Covino sarà così strutturato: alle 21 cena d’autore, dalle 23.30 inizio del Live Show e, dalle 00.30 inizio con il Dj Set.