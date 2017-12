In una notte d’estate: teatro, danza e musica non solo a San Matteo

Genova. Dal 9 luglio al 14 agosto XVIII edizione del Festival In Una Notte d’Estate – percorsi. Anche quest’anno il festival animerà l’estate genovese con un cartellone di produzioni e ospitalità nazionali e internazionali di teatro, danza, e musica nella cornice medievale di piazza San Matteo nel centro storico di Genova e sulla terrazza del collegio Emiliani di Genova Nervi, affacciata sul porticciolo e sul Promontorio di Portofino.

Il programma completo:

FESTIVAL IN UNA NOTTE D’ESTATE – percorsi di uomini e donne

Orario spettacoli 21.15.

Prezzi: 12 euro, spettacoli per bambini 6 euro, pomeriggi aperitivo 1 euro.

Genova – piazza San Matteo

Lunedì 3 – Giovedì 6 agosto – CHIOSTRO SAN MATTEO

OPERETTA

IL SORRISO DEL PIPISTRELLO – Operetta mon amour!

con Andrea Benfante Anna Giarrocco Vittorio Ristagno al pianoforte Paolo Vigo

regia Fausto Cosentino

un viaggio nel mondo dell’operetta per rievocare l’epoca in cui almeno tre generazioni si sono inebriate di sogni, spensieratezza e gioiosa allegria e che solo lo scoppio della prima guerra mondiale ha cancellato, forse dalla storia, ma sicuramente non dai nostri cuori.

Martedì 4 agosto

PROSA

IL RE DEL PLAGIO di Jan Fabre

con Paola Corti e le danzatrici Miriam Cinieri e Ilaria Quaglia – regia Valeriano Gialli

dopo il debutto ad Asti Teatro, il testo di uno dei drammaturghi più importanti del nostro presente, eccezionalmente affidato ad altri interpreti che non sono Jan Fabre stesso.

Protagonista del monologo un angelo, puro spirito che desidera farsi uomo e sceglie di essere attore. Il testo diventa manifesto di un’idea di arte come insidia e bellezza, mezzo incantatore e materia urticante allo stesso tempo.

Venerdì 7 agosto

PER VIVERE UN GRANDE AMORE

CANZONI E BOSSA NOVA

con Michela Centanaro chitarra classica Stefano Cavallo basso elettrico

Luca Coloniello chitarra elettrica Maria Giulia Mensa voce Mattia Ciuffardi percussioni

e con la partecipazione straordinaria di Stefano Guazzo sassofono

un viaggio con la Bossa Nova di Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes e Joao Gilberto dal Brasile all’Italia parlando d’amore e di sentimento.

CHIOSTRO SAN MATTEO

Lunedì 10 – martedì 11 (e se possibile venerdì 14) agosto

PROSA COMICA

CABARET D’ANTAN

con Andrea Benfante Paolo Drago Vittorio Ristagno al pianoforte Paolo Vigo

un percorso guidato da Daniela Ardini attraverso i personaggi, i testi e le canzoni della grande storia del cabaret italiano.