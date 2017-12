In una notte d’estate, il Festival che anima piazza San Matteo (ma non solo)

Genova. Dal 14 luglio al 18 agosto (a Genova sino al 9) torna il Festival In una notte d’estate, intitolato, in questo 2016, Percorsi e variazioni. Spettacoli di prosa, danza e musica, non solo nella tradizionale location di piazza San Matteo a Genova.

Ecco il programma completo:

Giovedì 14 luglio, ore 17.45

Palazzo Tobia Pallavicino – Camera di commercio, via Garibaldi 4

INCONTRO CLAUDIO MAGRIS E LA SCENA

partecipano Claudio Magris, Oliviero Ponte di Pino, Angelo Pastore e Margherita Rubino

Ingresso libero

Giovedì 14 luglio, venerdì 15 luglio, lunedì 18 luglio, ore 21.15

Piazza San Matteo

ELISABETTA POZZI in LEI DUNQUE CAPIRÀ

di Claudio Magris con Elisabetta Pozzi

drammaturgia Margherita Rubino

musiche Daniele D’Angelo; costumi Elena Zinelli

chitarra Giorgio Neri; scene Giorgio Panni – Giacomo Rigalza

regia Daniela Ardini

Martedì 19 luglio, ore 21.15

Piazza San Matteo

SHOLOM ALEICHEM. LO SCRITTORE DELLA PACE

con Eyal Lerner, flauti, canto, narrazione; direzione musicale Vittorio Ristagno e gli attori di Lunaria Teatro; alla fisarmonica Julyo Fortunato. Con il Quartetto Vocale dell’Ensemble Simone Molinaro, introduce Laura Salmon dell’Università di Genova

Mercoledì 20 luglio, sabato 23 luglio, mercoledì 27 luglio, sabato 30 luglio, mercoledì 3 agosto, sabato 6 agosto, ore 17

Spettacolo itinerante pomeridiano con visita guidata

VITE TRAVOLTE – di Anita Ginella

con Andrea Benfante, Francesca Conte, Paolo Drago, Francesco Patanè , Vittorio Ristagno e la guida di Genova Insieme

punto di ritrovo Piazza Truogoli di Santa Brigida, ore 17.00

conclusione Museo del Risorgimento, ore 19.00

Posti limitati prenotazione obbligatoria

Mercoledi 20 luglio, ore 21.15

Chiesa San Matteo

TERESA, MON AMOUR

di Julia Kristeva

con Carla Peirolero e con Roberta Alloisio canto, Mario Arcari fiati

regia Enrico Campanati

Venerdì 22 luglio, ore 21.15

Piazza San Matteo

RAFFAELLA AZIM in LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRIA

dal romanzo di Dacia Maraini

con Francesca Conte; luci Giorgio Neri

scene Giorgio Panni – Giacomo Rigalza; regia Daniela Ardini

interprete LIS Alessandro Brescia

Sabato 23 luglio, ore 21.15

Piazza San Matteo

UNA PIETRA SOPRA

con Domenico Bravo

di Manlio Marinelli

regia Lia Chiappara

Teatro Libero – Palermo

Lunedì 25 luglio, ore 21.15

Piazza San Matteo

VIVA LA ROSA E ALTRE STORIE

con Michela Centanaro (chitarra), Valentina Centanaro (voce), Stefano Cavallo (basso), Maria Giulia Mensa (voce), Giovanni Parodi (chitarra), Antonio Fantinuoli (violoncello).

Martedì 26 luglio, ore 21.15

Piazza San Matteo

– … E SOPRA SOLO LA LUNA

8 elementi

coreografia Valentina Carlino

– LE RELAZIONI-CONTAMINAZIONI CONTEMPORANEE

Kinesis Dance e Studio DYV

coreografia Patrizia Genitoni Carolina Traverso Fabio Piccolo

Giovedì 28 luglio e venerdì 29 luglio, ore 21.15

Piazza San Matteo

BURLESQUE/FIABESK

Scene da un bel matrimonio

con Paola Corti e Valeriano Gialli e le danzatrici Marzia Raballo e Elena Rolando

Sabato 30 luglio, ore 21.15

Piazza San Matteo

ORIETTA NOTARI E CAROLA STAGNARO

DONNE DI SPOON RIVER

musiche dal vivo Michela Centanaro, Guglielmo Cassinelli, Giacomo D’Alessandro, Rocco Mennella, Maria Giulia Mensa

Lunedì 1 agosto, ore 21.15

TRIPTYCH

Atzewi Dance Company

Martedì 2 agosto, ore 21.15

Piazza San Matteo

AFRODITA E LE RICETTE IMMORALI

da Afrodita di Isabelle Allende e Le ricette immorali di Manuel Vàsquez Montalbàn

con Gisella Bein; alla fisarmonica Luca Zanetti

regia Renzo Sicco

Giovedì 4 agosto, ore 21.15

Chiostro San Matteo

LA MITE

dal romanzo di Fedor Dostoevskij

con Vittorio Ristagno

interventi coreografici Beatrice Rossi

scene Giorgio Panni e Giacomo Rigalza

coreografie Patrizia Genitoni

regia Daniela Ardini

Venerdì 5 agosto, ore 21.15

Piazza San Matteo

VARIAZIONI TANGO

Accademia Pakitango – Compagnia Libertango di Pasquale Bloise, prima ballerina Monika Gi

Lunedì 8 agosto e martedì 9 agosto, ore 21.15

Chiostro San Matteo

NOSTRA SIGNORA DELLE CAMELIE

…ovvero: passione, morte e trasfigurazione di Margherita Gauthier

testo e regia di Fausto Cosentino

con Francesca Faiella

Iniziative collaterali sul sito web della manifestazione.

Prezzi: intero 12 euro; spettacoli pomeridiani con visita guidata: 10 euro; incontri aperitivo: 1 euro; carnet nominativo universitari (4 spettacoli): 20 euro.