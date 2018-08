“Imagine… If” – Spettacolo con Plastic Onion Band e Teatrino di Bisanzio

“Imagine… If” è uno spettacolo teatralmusicale che vede impegnati i musicisti della Plastic Onion Band e gli attori del Teatrino di Bisanzio e alterna le canzoni di John Lennon a sketch comici tratti da racconti nonsense e surreali scritti dallo stesso Lennon, per portare lo spettatore a immaginare come avrebbe potuto essere il suo tour previsto per la primavera del 1981.

Le canzoni infatti sono introdotte dalle sue poesie, testi teatrali e letterari, perle di nonsense, surrealismo e umorismo, interpretate da Andrea Benfante e Anna Giarrocco che tracceranno attraverso queste anche gli episodi più salienti della vita dell’ex Beatle.

La Plastic Onion Band, un gruppo specializzato da anni nel repertorio di Lennon e dei Beatles, esegue dal vivo le canzoni. Il leader Davide Canazza, perfettamente calato nelle sembianze fisiche, nelle movenze e nella voce di John Lennon, ci aiuterà ad addentrarci, grazie al gioco del teatro dove tutto è possibile, nel ricchissimo universo immaginifico dell’artista. Questo suo commovente testamento musicale e letterario ripropone il lato umoristico, divertente e tagliente, che è sempre stata la caratteristica principale di John Lennon.

Davide Canazza (voce, chitarra e piano), Roberto Leoncino (basso e cori), Flavio Simoni (chitarra solista e cori), Alfredo Bosch (batteria) e Beppi Menozzi (tastiere e cori), Andrea Benfante, Anna Giarrocco (voci recitanti).

Intero 13 €, ridotto 10 €

Prevendite presso Teatro Garage, via Repetto 18R

Le biglietterie collocate all’ingresso della Villa Imperiale e dell’Arena del Mare aprono nelle sere di spettacolo a partire dalle 20