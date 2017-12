Il rapporto di coppia nei Demoni di Lars Norén

Genova. Demoni nasce dalla collaborazione tra lo Stabile di Genova e la Comédie de Caen. Uno spettacolo, quello dello svedese Lars Norén, che coniuga drammaturgia classica e realtà contemporanea, che riflette sul senso della vita, e della morte.

Tra sentimenti esibiti, accordi fugaci, urla e provocazioni, abusi, desideri d’infedeltà, due coppie si lacerano e si sbranano in un continuo gioco al massacro in cui le parole sono esplicite e senza sottintesi, i gesti vivaci e violenti. E la discesa all’inferno si svolge in modo irreversibile.

Biglietti a 17 euro, inizio alle 20.30.