Il “Prog” storico genovese alla Claque: Jus Primae Noctis

Genova. Black Widow Records propone il concerto di The New Trip e Jus Primae Noctis. Pino “Caronte” Sinnone, storico batterista dei The Trip, torna con una nuova formazione formata da Andrea Ranfa, Tony Scantamburlo, Paul Silver e Fabio Gremo.

Gli Jus Primae Noctis sono uno dei gruppi storici del rock progressivo genovese. In attività dal 1991, hanno portato avanti un proprio percorso compositivo e musicale, culminato con l’autoproduzione di diversi CD, un DVD, due spettacoli teatrali e il riconoscimento come Miglior band emergente genovese. Dopo molti anni di silenzio, oggi i JPN sono di nuovo in pista e stanno preparando il nuovo spettacolo ispirato al rock psichedelico degli anni ’70.

Appuntamento sabato 16 gennaio alla Claque. Inizio alle 21.30. Biglietti a 13 euro.