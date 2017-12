Il principe ranocchio, musical per tutta la famiglia

Genova. Per la festa della mamma al Politeama Genovese arriva un musical adatto a tutta la famiglia: Il Principe Ranocchio e l’incantesimo della Strega Baswelia, il nuovo spettacolo di TeatroLandia che debutta in anteprima nazionale con la Compagnia Bit venerdì 8 maggio con repliche sabato 9 e domenica 10.

Parte dell’incasso sarà devoluta alla Band degli Orsi che quotidianamente porta sorrisi e divertimento ai bambini ricoverati all’ospedale Gaslini di Genova.

I biglietti vanno da 15 a 30 euro (poltronissima adulto 30 euro; poltronissima bambino da tre a sedici anni 20 euro; poltrona e galleria adulto 25 euro, bambino 15 euro; non pagano bambini in braccio e disabili su carrozzina) e si possono acquistare sul sito di TeatroLandia (www.teatrolandia.it) e su HappyTicket (www.happyticket.it), Bimboticket (www.bimboticket.it) e Vivaticket (www.vivaticket.it).

«Pur essendo liberamente ispirato alla breve fiaba dei Fratelli Grimm – spiega Franco Di Spirito, direttore artistico di TeatroLandia – lo spettacolo nella sua evoluzione conquista una sua magica originalità, mentre le musiche, moderne e allo stesso tempo ammantate di classicità esaltano la storia. Si tratta di uno sforzo importante per la Compagnia Bit che da oltre dieci anni lavora con un livello artistico molto alto e ha all’attivo più di trecento repliche in Italia e all’estero. Questa scommessa è sicuramente l’evoluzione naturale del progetto artistico di TeatroLandia che non vuole limitarsi a proporre solo musical esteri esistenti o tradotti, ma vuole dimostrare che un prodotto tutto italiano può avere il suo prestigio, così come l’Opera ci ha confermato per secoli. Dunque preparatevi ad abbandonare la vostra fantasia ai colori delle luci e dei costumi e a lasciarvi travolgere dalle danze di stravaganti personaggi!».

Lo spettacolo dura circa due ore compreso l’intervallo. Venerdì 8 maggio ore 21; sabato 9 maggio ore 15, ore 18 e ore 21; domenica 10 maggio ore 15 e ore 18.

La storia: In un castello incantato vive una bellissima principessa di nome Lilian. Un bel giorno, Lilian, passeggiando vicino ad uno stagno, viene sorpresa da un ranocchio che tenta di baciarla e, presa dallo spavento, lascia cadere nello stagno una palla dorata a lei molto cara. Il ranocchio Frog è in realtà un principe, vittima del sortilegio della potente strega Baswelia che lo ha trasformato in un ranocchio. L’incantesimo potrà svanire se il ranocchio riuscirà a farsi baciare da una fanciulla e solo allora potrà tornare ad essere come prima. Frog promette a Lilian di recuperare la palla dorata caduta nello stagno ed in cambio chiede alla principessa di essere accompagnato a palazzo. Il Principe Ranocchio, aiutato dal fedele servo Gerard, proverà a conquistare il cuore della principessa, ignaro di ciò che Baswelia trama per ostacolarlo.