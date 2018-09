Il pianista Bruno Medicina in concerto a Sant’Erasmo

Concerto del pianista Bruno Medicina presso l’Oratorio Sant’Erasmo con musiche di Bach, Beethoven, Liszt e Gershwin.

Bruno Medicina, genovese, nato nel 1959, ha effettuato gli studi musicali di pianoforte con il maestro Marco Pasquero e di organo con il maestro Attilio Baronti. Pur non seguendo a tempo pieno la carriera musicale ha sempre mantenuto la passione per il pianoforte che lo a portato ad esibirsi spesso in Italia e all’estero con unanimi consensi di pubblico e di critica.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Virtuosity Center dello stesso Bruno Medicina.