Il Lupo in Liguria, apre il nuovo Centro visita

Rondanina. Domenica 27 settembre il nuovo Centro Visita “Il Lupo in Liguria” a Rondanina, nel Parco dell’Antola, è aperto al pubblico.

Un percorso interattivo, didattico ed emozionale che si sviluppa nelle 5 piccole sale dell’ex canonica della Parrocchia del paese e conduce i visitatori alla scoperta di questo affascinante ed elusivo predatore tornato a popolare l’Appennino Ligure.

Il Centro, realizzato grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea e della Regione Liguria nell’ambito del Por Fesr 2007-2014, si inserisce nelle azioni di comunicazione del progetto regionale “Il Lupo in Liguria” avviato nel 2007 sul territorio ligure per la conoscenza e la tutela della specie, per la prevenzione dei danni al bestiame domestico e per favorire la coesistenza tra il lupo e le attività economiche.

Emozionanti filmati, interviste ed animazioni forniscono informazioni e spunti di approfondimento sull’ecologia e il comportamento del lupo, sulle tecniche di monitoraggio e i dati più aggiornati circa la sua presenza in Liguria. Ma il Centro rappresenta anche l’occasione, per grandi e piccini, di riscoprire questa specie, che da sempre affascina e fa discutere, attraverso la storia, il campo letterario con favole e libri che parlano del lupo ed il mondo animato di film e cartoni.

Il Centro sarà inizialmente aperto al pubblico nelle giornate di domenica, dal 27 settembre al 25 ottobre 2015 con il seguente orario: al mattino dalle 10.30 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 (costo d’ingresso: biglietto intero 5 euro, biglietto ridotto 4 euro per bambini da 6 a 14 anni, over 65, scolaresche e gruppi di almeno 20 persone; ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni).

Per raggiungere Rondanina in auto si deve percorrere la statale 45 Genova-Piacenza e all’altezza e nei pressi del paese di Montebruno imboccare la SP 15 per Rondanina.

Per avere ulteriori informazioni sul Centro Visita “Il Lupo in Liguria”, sulle modalità di fruizione per gruppi e sulle attività didattiche per le scolaresche: Centro Esperienze del Parco dell’Antola, tel. 010.944175