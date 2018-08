Il linguaggio teatrale e la qualità umana del narrare – Presentazione Laboratorio

SATURA presenta e organizza un corso sul linguaggio teatrale e sulla qualità umana del narrare composto da 5 incontri sull’uso del corpo e della voce. Le lezioni si terranno il martedì dalle 17:30 alle 19:30 ma potranno essere presi in considerazione altre date e orari.

Il laboratorio è aperto a tutti coloro che, per ragioni personali o professionali, sono interessati a valorizzare e promuovere le risorse che permettono a ciascuno di essere in relazione con se stesso e con l’altro da sé. Consisterà in un approccio ai fondamenti del lavoro dell’attore e del gioco narrativo, per esplorare il linguaggio del teatro e la sua “grammatica”, per entrare nelle storie e per restituirle. L’obiettivo finale è riuscire ad esprimere e comunicare, raccontare e raccontarsi, mettere in gioco la facoltà di percepire, ricordare, inventare.

Con esercizi individuali e collettivi si affronteranno le seguenti tematiche:

stare nello spazio e nel tempo

ascoltarsi e ascoltare

il corpo in movimento

l’azione vocale e la parola

lo spazio – tempo dell'”incanto”

La docente Marina Savoia ha diretto laboratori teatrali per bambini e giovani e tiene corsi di aggiornamento per docenti, educatori, operatori sociali. Laureata in filosofia e diplomata in pianoforte, insegnante e formatrice esperta di linguaggi verbali e non verbali, è attiva come teatrante. Ultimamente si è occupata in particolare del rapporto fra l’arte dell’attore e la narrazione e da qualche anno coordina un laboratorio di narrazione per adulti.

Oltre al testo scolastico “Musica: un’arte, un linguaggio” (Bulgarini), la raccolta di poesie Cosa regali al mondo per dire che hai vissuto (KC Edizioni) e vari articoli, ha pubblicato con Salani due libri sul teatro in educazione, Tutti giù dal palco e Tutti in scena, e con Erga Raccontare allunga la vita a noi e alle storie.

Posti limitati

Informazioni e iscrizioni:

0102468284 / 3665928175

dal martedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19

il sabato dalle ore 15 alle 19