Il linguaggio caotico e selvaggio dei Rootless Root

Genova. Tornare, attraverso il corpo, alla dimensione umana delle cose, partendo dal rischio e dal movimento. Lo spettacolo dei Rootless Root è pronto a travolgere il pubblico della Tosse attraverso un linguaggio caotico e selvaggio, in opposizione alla politica e alla cultura imperanti.

In Eyes in the colours of the Rain, Linda Kapetanea e Jozef Frucek dimostrano che il tempo degli eroi non è finito e il corpo può esprimere ancora i nostri più intimi desideri.

Biglietti a 24 euro, inizio alle 20.30.