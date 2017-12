Il jazz di Cafiso illumina il Count Basie

Genova. Evento speciale giovedì 16 aprile alle 21.30 al Count Basie jazz club. Il Francesco Cafiso duo presenta il nuovo album “3” (ingresso 15 euro + tessera arci).

Francesco Cafiso al sax e Mauro Schiavone al piano danno vita a una serata che si compone di esecuzione di brani completamente originali.

Cafiso è uno dei talenti più precoci nella storia del jazz. Già a nove anni muove i primi passi facendo esperienze con musicisti di fama internazionale quali Bob Mintzer, Maria Schneider, George Gruntz, Gianni Basso e molti altri. Decisivo per la sua carriera è l’incontro, nel luglio del 2002, durante il Pescara Jazz Festival, con Wynton Marsalis che, stupito dalle sue qualità musicali, lo porta con sé nell’European tour del 2003. Da allora, Francesco ha suonato nei Jazz Festival e nei Jazz Club più importanti del mondo. Ha vinto diversi premi prestigiosi, tra i quali il Premio Nazionale Massimo Urbani a Urbisaglia, il premio EuroJazz a Lecco, l’International Jazz Festivals Organization Award a New York, la World Saxophone Competition a Londra, il Django d’Or a Roma, e ricevuto molti altri importanti riconoscimenti.

Ha suonato con grandissimi musicisti quali: Hank Jones, Cedar Walton, Dave Brubeck, Mulgrew Miller, Ronnie Matthews, Jimmy Cobb, Ben Riley, Ray Drummond, Reggie Johnson, Doug Sides, Lewis Nash, James Williams, Joe Lovano, George Mraz, Joe Locke, Adam Nussbaum, Enrico Rava, Dado Moroni, Franco D’Andrea, Franco Cerri, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso e moltissimi altri italiani e americani. Ha fatto anche esperienze in altri ambiti musicali suonando con Lorenzo Jovanotti, Raphael Gualazzi, Fabio Concato, Antonella Ruggiero.

Il 19 gennaio del 2009 ha suonato a Washington DC durante i festeggiamenti in onore del Presidente Barak Obama e del Martin Luther King Jr. day.

“3”, il nuovo lavoro discografico è il primo costituito interamente da sue composizioni originali. Già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming, il progetto comprende tre dischi: “Contemplation”, “La Banda” e “20 Cents per note”, profondamente diversi e pubblicati in contemporanea a fotografia della sua musica, del suo modo di viverla e sentirla, come le tessere di un puzzle, che insieme formano la sua personalità artistica e umana e in cui troviamo il sassofonista siciliano nelle nuove vesti di compositore, arrangiatore e concertatore, oltre che di musicista già riconosciuto tra i più grandi al mondo.