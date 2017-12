Il jazz a colazione: Saravà Vinicius all’Archivolto

Genova. Dopo il successo del primo appuntamento con Antonio Marangolo, domenica 22 novembre continua la rassegna curata da Rodolfo Cervetto Jazz’n’Breakfast, proposta dal Teatro dell’Archivolto in collaborazione con l’Associazione Jazz Lighthouse e con il sostegno della Regione Liguria. La formula presenta un’originale variazione rispetto ai classici concerti aperitivo: le performance sono infatti abbinate alla colazione – con menu a base di torte fatte in casa e croissant – che potrà essere acquistata presso il bar del teatro dalle ore 9.30 in poi (l’ingresso ai concerti, che iniziano alle ore 10.30, è invece gratuito). Si tratta di un esperimento (è la prima volta infatti che l’Archivolto propone una programmazione la domenica mattina) che mira a coinvolgere nuovi pubblici, oltre che il quartiere di Sampierdarena, nell’ottica di un teatro il più possibile aperto e accogliente.

Per questo secondo appuntamento della rassegna, domenica 22 novembre alle ore 10.30, la cantante Francesca Monte, Gianluca Tagliazucchi al pianoforte e Dado Sezzi alle percussioni rendono omaggio a Vinicius de Moraes con il recital di musica e poesia Saravà Vinicius.

Saravà è una parola di origine africana che si ritrova nei riti candomblè brasiliani ed è un augurio di positività ed energia. È anche il saluto che il musicista e poeta brasiliano, riconosciuto come uno dei padri della bossa nova, abitualmente rivolgeva agli amici e alle donne amate. La rilettura di brani più o meno noti del vasto patrimonio musicale brasiliano e la messa in musica di alcuni testi poetici scelti dall’enorme produzione di De Moraes saranno al centro della performance di Monte, Tagliazucchi e Sezzi. Il commento musicale alla recitazione dei testi proviene invece dalla rielaborazione di musiche del compositore classico brasiliano Heitor Villa-Lobos.

Jazz’n’Breakfast per quest’anno, si chiuderà domenica 6 dicembre con Christmas Songs, concerto in cui la cantante Simona Bondanza, Alessandro Collina al piano, Dino Cerruti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria proporranno un percorso dedicato alle canzoni natalizie rese celebri dalle voci più importanti del mondo jazzistico.