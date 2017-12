Il futuro del teatro ligure alla Tosse

Genova. Due giorni di vetrina per compagnie del territorio ligure selezionate dal Teatro della Tosse e dalla stampa. La rassegna – giunta alla quarta edizione – ospita compagnie non dotate di sede propria e non finanziate regolarmente dalle istituzioni offrendo loro visibilità e favorendo la nascita di un circuito regionale.

Nella convinzione che lo spettacolo dal vivo non si possa racchiudere in schemi predefiniti, la Commissione composta da Laura Santini (critico teatrale di mentelocale.it, Hystrio), Massimo Lechi (critico teatrale di cinemaeteatro.com) e Amedeo Romeo (direttore del Teatro della Tosse) ha ritenuto di selezionare, tra le tante proposte pervenute, tre drammaturgie originali che riflettono tre varietà di approcci al mezzo teatrale.

sabato 9 maggio 2015

SOLO//SOLA ore 20.30 sala Dino Campana

di Roberta Messa (danza) e Carlos Lalvay Estrada (proiezioni e video)

KILLER STORY ore 21.30 sala Dino Campana

un progetto di Luca Di Franco, Roberto Imperato, Marco Picchierri

domenica 10 maggio 2015

KILLER STORY ore 18.30 sala Dino Campana

PROCLAMI ALLA NAZIONE ore 19.30 sala Agorà

un progetto di e con Elisabetta Granara, Giancarlo Mariottini, Sara Sorrentino, Carlo Strazza

A seguire party di chiusura alla Claque

Il biglietto giornaliero costa 10 euro, 8 con tessera Cantiere Campana.

Inoltre…

Sabato 9 maggio 2015 dalle 17.15 LUOGHI COMUNI…E TU A GENOVA CHE CI FAI?

Dopo il successo della prima edizione di Luoghi Comuni – Racconta Genova in 10 giorni, ad ottobre 2014, e la pubblicazione di Luoghi comuni – Guida topografica alternativa alla città di Genova, il laboratorio permanente di studi urbani “Incontri in Città” dell’Università di Genova lancia la seconda edizione della call per raccogliere le narrazioni soggettive della città di Genova.