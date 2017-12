Il Flauto Magico di Mozart con Luzzati e Cereseto

Genova. Nell’ambito della rassegna “L’Uomo in Rivolta”, va in scena alla Tosse uno spettacolo musicale per adulti e bambini, che mette insieme le musiche classiche ai disegni più moderni: La Favola del Flauto Magico.

Un allestimento particolare del Flauto Magico che segna l’incontro sulla scena tra i burattini di Emanuele Luzzati e Bruno Cereseto e la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, suonata e cantata dal vivo da musicisti, attori e cantanti lirici.

Biglietti a 14 euro, inizio alle 20,30.