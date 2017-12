Il Festival di chitarra e basso sbarca al Porto Antico

Genova. Un festival interamente dedicato a chitarra e basso elettrico in programma il 2 maggio al Porto Antico (11esima edizione). Si tratta del Cbe, un contenitore dove protagonisti sono gli strumenti, articolato in due sezioni distinte: mostra dalle ore 10.30 alle 18, (in esposizione strumenti e accessori da guardare, provare e scambiare, chitarre e bassi di ogni tipo, nuovi usati e soprattutto pezzi di grande valore collezionistico) e concerto alle 21. Costo dell’ingresso: mostra e concerto 12 euro, solo mostra 5 euro.

Sul palco si alterneranno musicisti provenienti da tutta Italia e a fine serata, tra il pubblico presente, verrà estratta una chitarra Fender Stratocaster.

Artisti partecipanti:

Pier Gonella dei Mastercastle

ABC Alfonso Cavassa, Bob Callero, Carlo Parola

River

Giangi Sainato

Simone Terigi

Dany Franchi

T42 Gege Picollo, Umberto Ferrarazzo

Gli Esuli Fulvio Cappanera, Sabrina Colombo, Elisa Pilotti, Federico Monaco, Pino Bellarosa