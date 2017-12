Genova. Patrick Genet e Francois Gottraux al violino, Hans Egidi alla viola e Marc Jaermann al violoncello. Il Quartetto Sine Nomine arriva a Genova e porta sul palcoscenico del Carlo Felice i quartetti di Dmitrij Šostakovič.

Il concerto eseguirà l’Undicesimo Quartetto in fa minore op. 122, il Settimo Quartetto in fa diesis minore op. 108 e il Quarto Quartetto in re maggiore op. 83.

Biglietti da 20 euro, inizio alle 21.