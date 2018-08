“Il Cielo sopra la Guardia” – La notte delle stelle cadenti

Osservazioni astronomiche pubbliche e con spiegazioni di esperti delle Perseidi (stelle cadenti, le cosiddette “lacrime di san Lorenzo”), dei pianeti e del cielo profondo (galassie, nebulose, ammassi stellari) con i telescopi messi gratuitamente a disposizione dall’Associazione Ligure Astrofili Polaris, associazione di promozione sociale per la divulgazione scientifica, e dal Gruppo Astrofili Savonesi G.A.S. e in occasione della Notte delle stelle cadenti.

Programma

ore 19 osservazioni astronomiche gratuite guidate del Sole: si osserveranno le macchie e le protuberanze solari

ore 20:30 cena speciale con gli astrofili (facoltativa) al Ristorante San Giorgio. Menù: antipasti misti della casa, salumi, ripieni e torte di verdure; a seguire ravioli fatti in casa co-o tuccu e taglierini al ragù bianco alla boscaiola, Filetto di pesce al forno con patate, Dessert della casa. Acqua, vini bianchi e rossi compresi nel prezzo di 25 € a persona. Per ogni famiglia in omaggio la cena per un bambino fino ai dieci anni. Menù alternativo vegetariano / vegano a richiesta allo stesso prezzo.

ore 22 osservazioni astronomiche gratuite guidate del cielo profondo (pianeti, ammassi stellari, nebulose e galassie): si osserverà inoltre lo sciame meteorico delle Perseidi, le stelle cadenti

In caso di brutto tempo si terrà una conferenza – spettacolo di astronomia nella Sala Blu del Ristorante San Giorgio con proiezioni di video e immagini astronomiche. Prenotazioni e informazioni: Ristorante San Giorgio 0107235826