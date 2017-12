Il Carlo Felice ospita Cats, versione originale e musica live

Genova. Torna in Italia, a grande richiesta, uno dei più famosi musical del mondo, Cats, in versione originale e con orchestra dal vivo.

A portarlo in scena sul palco del Teatro Carlo Felice è Bags Live, che organizza per la prima volta in Italia il tour dello spettacolo, “Let the memory live again“. Solo cinque le città coinvolte: oltre a Genova, anche Milano, Torino, Bologna e Bari. Il musical, tornato in tour nel 2013, ha riconquistato il West End londinese nello scorso dicembre 2014.

La trama dello show è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot “OldPossum’s Book of PracticalCats”, raccolta di poesie nella quale i gatti sono i protagonisti in una divertente miscela di fantasia, romanticismo e dramma.

Fuori abbonamento, biglietti a 35 euro. Inizio alle 20.30.