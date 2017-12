Il “big” Andràs Schiff chiude la stagione della Gog

Genova. Un programma dedicato interamente a Bach quello che propone lunedì 18 maggio András Schiff alla Gog (Teatro Carlo Felice, ore 21).

Acclamato come pianista, direttore d’orchestra e docente, è nato a Budapest nel 1953 e ha iniziato a studiare pianoforte all’età di cinque anni con Elisabeth Vadász. Ha proseguito gli studi musicali presso l’Accademia Liszt con Pál Kadosa, György Kurtág e Ferenc Rados, quindi a Londra con George Malcolm. Indiscutibilmente uno dei fautori più importanti delle opere per tastiera di Bach, Schiff ha a lungo proclamato che Bach si trova al centro del suo fare musica. Ha collaborato con tutte le maggiori orchestre e i più celebri direttori, ma ora svolge principalmente attività o come solista o come direttore e solista, spesso con l’orchestra da camera Cappella Andrea Barca da lui fondata nel 1999 e che riunisce solisti, musicisti da camera, e amici. Lavora inoltre ogni anno con la Philharmonia Orchestra e la Chamber Orchestra of Europe.

Programma:

Johann Sebastian Bach

Concerto nach italienischen Gusto BWV 971 (Concerto italiano)

Ouvertüre nach französischer Art BWV 831

Aria mit verschiedenen Veränderungen BWV 988 (Variazioni Goldberg).

Biglietti a 40, 50 e 60 euro. Under 30 25 euro, under 18 12 euro.