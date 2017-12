I virtuosismi di Zukerman per il pubblico della Gog

Genova. Vero fenomeno musicale da oltre quarant’anni, Pinchas Zukerman, ammirato come violista, violinista e musicista da camera, incanterà anche il pubblico genovese con i suoi virtuosismi e la rara purezza timbrica.

Insieme ai musicisti della Zukerman Chamber Players, l’artista originario di Tel Aviv porterà sul palco brani di Mozart (Duo per violino e viola in sol maggiore), Kodály (Duo per violino e violoncello op. 7) e Schumann (Quintetto in mi bemolle maggiore op. 44).

Inizio alle 21, biglietti a partire da 20 euro.