I Negrita live al Goa Boa Festival

Nati, cresciuti e ostinatamente rimasti fedeli alla provincia d’Arezzo e uniti da un’amicizia e da una passione rare, i Negrita sono uno dei gruppi rock più influenti del panorama musicale italiano degli ultimi venticinque anni. Nonostante la continua evoluzione stilistica, il loro sound è rimasto unico e riconoscibile nel tempo.

La rock band aretina torna live a Goa~Boa nell’ambito del tour italiano per l’uscita di “Desert Yacht Club”, il decimo album in studio della band che contiene undici tracce inedite, scritte e composte dai Negrita e prodotte da Fabrizio Barbacci.

Il titolo, “Desert Yacht Club”, non è un semplice nome ma un vero e proprio omaggio ad un luogo d’ispirazione: l’omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California. Sole, California, estate e sogni: il connubio migliore per saltare e sudare sotto il palco dei Docs!

Ebbene sì, ancora una volta, la California. Per molti versi, molto dell’immaginario con cui ci siamo presentati al mondo più di vent’anni fa era iniziato proprio da lì, per poi trasformarsi in un rapporto che, tra arrivederci e clamorosi ritorni, ci aveva tenuti sempre legati a quei luoghi così densi di mitologia. Sapete come funzionano queste cose, certi amori non finiscono mai.

ore 19 apertura porte e biglietteria

ore 20 NYVINNE

ore 21 KIOL

ore 21:30 Concerto Negrita