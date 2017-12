I mostri di Alice, il Teatro della Tosse ai Giardini Luzzati

Genova. Dal 30 giugno al 15 luglio (domenica e lunedì riposo) alle ore 21.15, I Giardini Luzzati nel cuore di Genova saranno la scena di I mostri di Alice, produzione del Teatro della Tosse firmata da Emanuele Conte e Amedeo Romeo.

Alice non è più una bambina, sente le voci, la sua testa è popolata da strane figure che non le danno pace. Alice è pazza? Così dicono i medici, gli infermieri, la direttrice della clinica dove è stata rinchiusa per essere curata.

Ma Alice è curiosa, vuole vedere cosa c’è al di là dello specchio, in quel mondo che qualcuno definisce follia, qualcun altro semplicemente fantasia.

I Mostri di Alice è la storia di un viaggio, compiuto da Alice insieme al pubblico, alla ricerca dei propri mostri, trasformati con la complicità di Lewis Carroll in buffi personaggi molto meno spaventosi della realtà con cui tutti noi ogni giorno abbiamo a che fare.

Come molti dei personaggi degli spettacoli estivi del Teatro della Tosse, Alice è un personaggio in viaggio. Il capolavoro di Carroll può essere letto come un romanzo di formazione, il viaggio di Alice come un percorso di crescita e di trasformazione.

Alice incontrerà personaggi fantastici e spaventosi, figure surreali e poetiche, che, ciascuna a proprio modo, cercheranno di insegnarle qualcosa. O forse le suggeriranno di rimanere al di là dello specchio, dove ancora è possibile conservare la meraviglia della fanciullezza.

Gli spettatori si sposteranno in cerca dei personaggi della storia, che reciteranno, canteranno, suoneranno e danzeranno per spalancare il loro universo al rovescio davanti agli occhi stupiti del pubblico. Il pubblico farà la conoscenza di Alice interpretata da Lisa Galantini e incontrerà anche la Regina Rossa (Enrico Campanati), il Re Rosso (Massimiliano Caretta), la Regina Bianca (Susanna Gozzetti), il Re Bianco (Roberto Serpi), il Cavaliere Bianco (Pietro Fabbri), il Cappellaio Matto (Alessandro Bergallo), Humpty Dumpty (Nicholas Brandon), l’Unicorno (Mariella Speranza), Dimmelo e Dammelo (Marco Lubrano e Alessandro Damerini).

Lo spettacolo non sarà una semplice trasposizione del romanzo di Carroll. Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio faranno da spunto letterario, saranno il trampolino dal quale partiremo per costruire il nostro universo fantastico, popolato dai nostri personali incubi.

Il personaggio di Carroll è già stato portato in teatro dal regista Emanuele Conte, nello spettacolo Alice nella casa dello specchio, e ha spesso fatto capolino nelle nostre produzioni estive, da solo o in compagnia dei suoi compagni d’avventura.

Il costo del biglietto è di 15 euro.