I “Frammenti” di Denise Misseri al lounge bar La Corte di Genova

Genova. A un mese dalla sua prima uscita discografica, la cantautrice varesina Denise Misseri presenta il suo album “Frammenti” in una serata speciale al lounge bar La Corte a Genova (piazza Borgo Pila, Corte Lambruschini), che si terrà venerdì 1° luglio dalle 21.30.

“Frammenti”, edito dall’etichetta genovese Neverland Records, è un disco eclettico e raffinato, nel quale Denise mostra le qualità vocali e compositive affinate nel corso di numerose esperienze in ambito pop, rock e soul-blues.

Lungo le sette tracce dell’album, la cantautrice esplora atmosfere e racconta storie attraverso un linguaggio musicale ricercato, ma capace di parlare a tutti, ricco di arrangiamenti e impreziosito dal pianoforte e dagli archi. Dall’album è stato estratto il primo singolo “Insonnia”, il cui video è disponibile su Youtube.

Misseri si avvicina alla musica come strumentista, studiando violino e pianoforte, ma una volta scoperto il canto lo sperimenta in tutte le sue forme: prima nelle rock band, poi in cori gospel e anche come corista di big band soul-blues, passando anche per esperienze trip-hop e dance. Ma sono anche le canzoni che compone per i cartoni animati Mediaset Mermaid Melody e Kilari a farla apprezzare anche tra i bambini e il pubblico dei cartoon.

Neverland Records è un’etichetta genovese nata nel 2012 per iniziativa del cantautore e produttore Luca Marci.

Ospite della serata sarà il cantante e presentatore Giorgio Primicerio, accompagnato al pianoforte da Matteo Minchillo. La serata sarà aperta dal cantautore Andrea Cosso.

“Frammenti”, edito dalla Neverland Records di Luca Marci, è disponibile in formato digitale sui digital store iTunes e Amazon ed è ascoltabile integralmente su Spotify.