Dopo il successo dei “Fantasmi della Torre di Palazzo Ducale” una nuova torre, quella della Lanterna, simbolo di Genova, ci racconterà storie intriganti e misteriose. Storie di spiriti erranti che solcano i mari o di avvenenti Streghe che imperterrite cercano di sedurre ingenui marinai.

Per non parlare poi del fantasma del Pirata che cerca in tutti i modi d’impedire che il suo tesoro venga ritrovato. O del costruttore della Lanterna che baratta la sua anima con il diavolo per garantire alla costruzione stabilità eterna. Per non parlare del Brigantino “Mary Celeste” partito da New York e il cui equipaggio non giunse mai a Genova, scomparendo misteriosamente.

Dalla bocca dei protagonisti, verremo a conoscenza degli incantesimi segreti, pronunciati dalle streghe per salvare l’imbarcazione da una tremenda tempesta quando furono deportate a Genova via mare da quel di Triora. Oppure conosceremo i dettagli della storia di Pacciugo e Pacciuga le cui effige sono custodite presso il Santuario della Madonna di Coronata. E ancora si potranno ascoltare le liriche dei cantastorie del tempo che fu.

Questo e altro ancora scoprirete in un magico pomeriggio presso uno dei fari più alti del mondo domenica 4 novembre dalle ore 16 con “I Fantasmi della Lanterna e del Mare”, percorso animato tra leggenda, storia e fantasia.

Ingresso: intero 12 €, bambini fino a 10 anni gratis (posti limitati)

Prenotazione obbligatoria

Partenze alle ore 15:30 – 15:45 – 16 – 16:15 (le partenze potrebbero subire 10 minuti di ritardo per motivi tecnici)