I corsi del Caribe Club arrivano a Uscio

Lunedì 27 agosto, dalle 19 alle 22, all’ex Dolce Vita di Uscio (piazza della Resistenza) arrivano i ritmi latini del Caribe, il celebre club di corso Italia che da anni porta la musica caraibica a Genova e in tutta la Liguria. Per la prima volta i corsi del Caribe faranno tappa in questa località per il primo dei tre appuntamenti di prove gratuite all’insegna della danza, dell’allegria e del divertimento.

“Il nostro club va in tour per portare in giro per la Liguria il meglio della musica e della danza latina – spiega il direttore Rocco Mariani – Attraverso i nostri corsi, il pubblico potrà conoscere il nostro metodo di insegnamento, che da anni ci contraddistingue, grazie alla presenza di maestri qualificati, che, con esperienza e professionalità, trasmettono ai ballerini la vera passione per il mondo latino”.

Il programma è così articolato: dalle 19 alle 20 lezione di zumba; dalle 20 alle 21 corso di reggaeton e dalle 21 alle 22 balli caraibici, che comprendono salsa e bachata. A seguire gli allievi ci saranno i ballerini e maestri Niosvel Moreno e Ambra Russello, con anni di esperienza nel mondo dei balli caraibici.

I corsi sono adatti sia per principianti che per chi vuole perfezionare stile e tecnica. Le lezioni di prova gratuita proseguiranno lunedì 3 e lunedì 10 settembre, mentre a partire da lunedì 17 settembre iniziano i corsi, sempre con gli orari sopra indicati.