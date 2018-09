I ballerini mondiali Tropical Gem al Caribe Club

Venerdì 28 settembre al Caribe Club in corso Italia 3 dalle ore 22 è in programma una serata speciale che avrà come ospiti i ballerini di fama mondiale Tropical Gem: i pluripremiati artisti, vincitori dei Latin Dance Championships di Las Vegas nel 2016, presenteranno in anteprima nelle sale del Caribe lo show “Vengo dal Monte”.

Alla console cubana ci sarà dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez, mentre in pista a ballare con il pubblico il gruppo di animazione composto da Anaisa, Alfredo, Katherine, Moreno, Bryan Perez, Amelia de Martis e molti altri. Nella sala superiore, a far ballare tutti i migliori ballerini della Liguria ci penserà dj Erick La Voz.

Nella sala kizomba torna dj Chris Graziano e il gruppo Quiero Kizomba, per una serata kizombera a 360 gradi. Durante la serata si festeggerà anche il compleanno dei ballerini Mattia Tognon e Anaisa Arteaga.

Ingresso 10 € con consumazione (per i tesserati del Caribe ingresso 8 €)

Possibilità di parcheggio davanti al locale