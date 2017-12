A house in Asia, molto più di un western a teatro

Genova. Dove si incontrano teatro e cinema, videogioco e artigianato, satira ed estetica, nasce A house in Asia, in scena sul palcoscenico della Tosse da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile.

Leone D’argento alla Biennale Venezia 2015, lo spettacolo del collettivo catalano Agrupación Señor Serrano scatena sulla scena un dispositivo che mescola modelli in scala, proiezioni video, regia in presa diretta, videogiochi, mondi virtuali e performance, per raccontare la caccia all’uomo più importante del XXI secolo: la localizzazione e la cattura di Osama Bin Laden, in un vero e proprio “western teatrale”.

Lo spettacolo è in inglese, sovratitoli in italiano.

Prezzi dei biglietti a partire da 22 euro, inizio alle 20.30 (domenica 2 aprile alle 18.30).