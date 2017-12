Hollywood Party, gran finale della stagione del Cineforum genovese

Genova. Martedì 19 maggio si chiude a Genova la stagione 2014-2015 del Cineforum Genovese, che con un grande evento speciale porta al cinema America (via Colombo 11) la redazione della trasmissione cult Hollywood Party di Rai Radio3, per presentare il libro “I 100 colpi di Hollywood Party” (edizioni Rai-Eri, introduzioni di Giuliano Montaldo e Maria Pia Ammirati).

A partire dalle 19.30, Steve Della Casa, il conduttore sardo Efisio Mulas (Claudio De Pasqualis) e Francesca Levi, intervistati dal giornalista Mario Parternostro, raccontano ai Soci del Cineforum Genovese la novità editoriale freschissima di stampa, le loro seguitissime raffinate e esilaranti telecronache e tante altre curiosità sul mondo del cinema.

Il Cineforum Genovese è la ben nota storica istituzione culturale di Genova, oggi presieduta da Paolo Filauro, nata nel febbraio 1953 all’Istituto Arecco da un’intuizione del mitico prete della Dolce vita Padre Angelo Arpa e rimasta sempre fedele allo spirito del fondatore.

Hollywood Party è una scommessa quotidiana per trasmettere il cinema alla radio: anticipazioni, interviste, ospiti, notizie dal set, dirette dai festival nazionali e internazionali, ma anche memoria e storia della cinematografia italiana e straniera. Va in onda da 21 anni su Radio3, ed è diventata una trasmissione di culto per gli appassionati di cinema.

Il programma della serata del 19 maggio al Cineforum Genovese prevede anche un finale in bellezza con la proiezione del film cult Hollywood

Party (The Party) del 1968 diretto da Blake Edwards e interpretato da Peter Sellers.

Gli appassionati di cinema potranno partecipare alla presentazione del libro da parte del team di Hollywood Party, sempre a Genova, martedì 19 maggio, alle 17,30, nei locali della libreria L’amico ritrovato, in via Luccoli 98 rosso.