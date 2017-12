Hitler, Amleto e Giovanna D’Arco da bambini. L’esperimento teatrale alla Tosse

Genova. Al Teatro della Tosse l’11 e il 12 aprile (inizio spettacolo ore 20.30) arriva Be Legend! Un progetto seriale, una docufiction a puntate che ripensa l’identikit infantile di alcuni personaggi storici (come Giovanna d’Arco e Hitler) o dell’immaginario (come Amleto), divenuti leggenda.

Ogni puntata un nome. Ogni città un bambino diverso che, dopo una selezione e una preparazione di ventiquattr’ore, prova a incarnare una personalità eminente per come poteva essere a 10 anni: i gesti, l’ambiente, i giochi. Cerchiamo nel cucciolo le tracce del mito adulto o gliele mettiamo addosso, costruendo una sorta di profezia a ritroso.

Le vite dei grandi vissute dai piccoli: Daniele, genovese, 11 anni è Amleto; Edoardo, genovese, 11 anni è Hitler; Viola, genovese, 9 anni è Giovanna D’Arco.

In ogni città tre bambini-non attori diversi hanno il compito di immaginare, in meno di ventiquattrore di prove, l’infanzia dei personaggi: i gesti, l’ambiente, i giochi. Tre micro-pièce per tre protagonisti che con piglio frizzante, surreale e divertente ci fanno scoprire inclinazioni e idiosincrasie dei ruoli che si sono trovati letteralmente cuciti addosso.

Lo spettacolo è di Teatro Sotterraneo, un collettivo di ricerca teatrale fondato a Firenze nel 2004.

Biglietti: intero 14 euro, ridotto 12 euro.