Hello Frank! Concerto e mostra a Lumarzo per omaggiare le origini di Sinatra

Lumarzo. È arrivata alla nona edizione “Hello Frank!”, la manifestazione in omaggio a Frank Sinatra, patrocinata dalla Regione Liguria che si terrà il 24 e il 27 agosto nel Comune di Lumarzo in Valfontanabuona, dove, nella frazione di Rossi, nel 1896, nacque la madre di “The Voice”, Natalina “Dolly” Garaventa, emigrata giovanissima con i genitori a Hoboken, in New Jersey.

Il programma di “Hello Frank!” si apre con la notte “Ol Blue Eyes“, mercoledì 24 agosto alle 21, ai bordi della piscina comunale di Lumarzo, con il cantante e musicista Erman Meta, finalista di Sanremo Giovani all’ultimo Festival con “Odio le Favole”, e l’orchestra di Max Vigilante Swing Quartet.

Sabato 27 agosto, alle 18, si terrà la seconda mostra itinerante dedicata all’emigrazione nelle Americhe con diverse testimonianze ritrovate nelle case del borgo. Alle 18,30, nei pressi della chiesetta di Rossi, a poche decine di metri dalla casa di Natalina Garaventa, è in programma un recital del cantautore Roberto de Bastiani. Quest’anno “Hello Frank!” avrà anche una speciale edizione in occasione delle elezioni presidenziali americane dell’8 novembre: nel salone di Zeffirino verrà commentata in diretta la sfida fra Hillary Clinton e Donald Trump. L’ingresso a tutti gli appuntamenti di “Hello, Frank!” è libero.

Per chi arriva da Genova Centro, Lumarzo è raggiungibile dalla Valbisagno percorrendo la statale 46 della Valtrebbia, il traforo delle Ferriere, con successiva svolta a destra. Per chi arriva dal Levante genovese è consigliabile percorrere la strada provinciale 333 Recco-Uscio e al bivio di Colle Caprile svoltare a sinistra per raggiungere

Lumarzo.