Halloween per grandi e piccoli con “Un Castello da paura!”

Quest’anno il Castello d’Albertis – Museo delle Culture del Mondo propone ben due eventi in occasione di Halloween a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e Bonton Catering.

La prima attività consiste in un “viaggio mostruoso” alla scoperta dei misteri che si celano nel castello e alla ricerca di mostri, streghette e animali nascosti fra le collezioni del capitano D’Albertis, per raccogliere infine dolcetti da tutto il mondo. L’attività avrà inizio alle ore 16:30, è rivolta ai bambini dai 4 agli 11 anni, durerà 1 ora e mezza circa e costerà 6 € a partecipante.

La seconda attività è dedicata alle famiglie: verrà organizzato un misterioso gioco a squadre per adulti e bambini che condurrà i visitatori alla scoperta del castello! Giochi ed enigmi forniranno le parole chiave per ricostruire l’avventuroso viaggio del capitano D’Albertis e trovare il tesoro fantasma. A seguire Aperimostro per grandi e piccini fino alle ore 22. In contemporanea i bambini potranno partecipare ad un laboratorio per costruire il loro mostro da portare a casa (costo 3 €).

L’attività inizierà alle ore 18 e finirà alle 19. I gruppi saranno da 25 partecipanti. Il costo totale (comprensivo di ingresso, visita e apericena) sarà di 25 € per gli adulti e 20 € per i bambini.

Prenotazioni: 0102723820 | biglietteriadalbertis@comune.genova.it