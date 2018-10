Halloween al Teatro dell’Ortica. Spettacolo, animazione e truccabimbi per una serata da paura

Animazione e buffet, poi il “truccabimbi” a tema, accompagnato da “spaventose pillole teatrali”. A seguire, alle 20,30 lo spettacolo “Dracula il Vampiro”: la nuovissima riduzione teatrale dell’immortale romanzo di Bram Stoker, finalmente fedele all’originale e pensata per un pubblico di tutte le età.

Il Conte Dracula ha deciso di trasferirsi in Inghilterra e il giovane avvocato Jonathan Harker viene inviato in Transilvania per curare l’acquisto di un’abitazione a Londra. Ma il Conte è in realtà un vampiro e così per Jonathan e la sua fidanzata Mina inizieranno i guai!

Una nuovissima riduzione teatrale dell’immortale romanzo di Bram Stoker, finalmente fedele all’originale e pensata per un pubblico di tutte le età.

Tre attori in scena per uno spettacolo gotico ad alto tasso di trasformismo, in cui i brividi si alternano alle risate e i momenti di tensione sono stemperati dal black humour della migliore tradizione inglese. Fate attenzione, i vampiri sono tra noi!

SCONTO FAMIGLIA minimo 4 persone € 28.00 (€ 7.00 cad.)

“Nonni a Teatro” ingresso omaggio fino a dicembre 2018 per i nonni che accompagnano i nipotini

