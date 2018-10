Halloween al Caribe Club con premiazione del costume più “mostruoso”

Mercoledì 31 ottobre al Caribe Club di corso Italia 3 dalle 22:30 appuntamento speciale per festeggiare una delle feste più divertenti dell’anno: Halloween. La serata, in collaborazione con Mattia Storm Presbulgo e Laura Perraro della scuola Semplicemente Danza e Dani e Michi della scuola Oasi Latina School, sarà all’insegna della musica latina e del divertimento con la kizombada e la premiazione del costume di Halloween più “terrificante” presente in pista.

La sala portoricana sarà dominata dalla musica di dj Erick La Voz e di uno degli ospiti della serata, dj “El Diablo” Corrado Boggiani. Nella sala cubana e commerciale la console sarà diretta da dj Julian con animazioni dei ballerini del Karisma Team.

La sala kizomba vedrà come protagonista alla console dj Christian Graziano insieme ad Arianna Rouge Vignola, in pista il gruppo Quiero Kizomba. Ospiti anche dj Nike da Milano, dj Marques e Soares con animazioni afrohouse.