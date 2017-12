Haiti, una mostra multimediale di solidarietà

Genova. A Palazzo Ducale un evento speciale ed unico che accomuna felicemente la musica con la fotografia. Il sassofonista Andy Sheppard, il chitarrista Marco Tindiglia e il fotografo Pino Ninfa daranno vita ad un progetto multimediale all’insegna della solidarietà per le attività sostenute ad Haiti da Progetto sud (ONG) e Prosolidar (Onlus).

La situazione di Haiti dopo il terribile terremoto del 2010 sarà presentata agli spettatori dalle fotografie di Pino Ninfa secondo una chiave di lettura volta non tanto a evidenziare il disagio di situazioni difficili, ma a cogliere aspetti di dignità e speranza per un futuro migliore.

Luoghi, visi, incontri, in uno scenario che ha come sfondo il palcoscenico della vita.

Alla mostra in Sala Liguria si unisce uno spettacolo musicale nella sala del Minor consiglio il 17 settembre.

I personaggi sfilano in un ordine non prestabilito, il fotografo li incontra, alla ricerca di storie da raccontare a se stesso e agli altri, i musicisti ne raccolgono le emozioni, per restituirle sotto forma di storie musicali.

La mostra resterà aperta dal 4 settembre al 4 ottobre con i seguenti orari: 9/18 dal lunedì al venerdì, 10/19 sabato e domenica. Ingresso libero.