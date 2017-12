Grease accende il Politeama

Genova. Una nuova coloratissima e luminosa edizione di Grease, messa in scena dalla Compagnia della Rancia, per festeggiare il 20esimo anniversario del musical in Italia.

Un fenomeno che si conferma a ogni replica (più di 1.500, per oltre 1.700.000 spettatori), una festa travolgente che dal 1997 accende i teatri italiani. Lo spettacolo firmato da Saverio Marconi, che ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, prevede molte sorprese e novità.

Oltre a un cast rinnovato, che vedrà nel ruolo di Danny Zuko Guglielmo Scilla – conosciuto sul web anche come Willwoosh, che, dal successo della rete, ha collezionato importanti esperienze in TV, radio e cinema – e Lucia Bianco in quelli di Sandy, Marconi darà nuova lettura ad alcuni momenti della storia, coadiuvato dalle coreografie di Gillian Bruce e dalla nuovissima scenografia di Gabriele Moreschi.

Inizio alle 21, biglietti da 20 euro.