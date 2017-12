Grande concerto d’organo a Rapallo

Rapallo. Inaugurazione in grande stile per il restauro dell’organo Francesco Ciurlo (1793) della chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta di Santa Maria del Campo. Domenica 9 agosto alle 21.15 concerto (gratuito) a cura dell’ensemble Rapallo Musica con Hilmar e Gabriele Gertschen e Filippo Torre come direttore. Musiche di Brixi, Albrechtsberger, Haydn, Mozart, Valeri, Moretti.

Alle 20.30 l’evento è preceduto da un concerto di campane a cura dell’Associazione Campanari Liguri.