Gospel protagonista per una sera al Politeama

Genova. Una serata in compagnia dei 35 elementi del Benedict Gospel Choir from South Carolina, creato e diretto dal reverendo Darryl Izzard. Il coro è ormai diventato un’icona d’eccellenza tra i maggiori esponenti del gospel negli Usa.

Vincitore di cinque delle sette edizioni del prestigioso concorso “Black Music Caucus Gospel Choir” di New York, il Benedict Gospel Choir attinge ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues, reggae e musica africana tradizionale. Si è esibito al fianco di moltissimi artisti di fama mondiale tra cui Madame Tramaine Hawkins, Pastor Shirley Caesar, Donald Lawrence del Tri-City Singers. Ha inoltre partecipato a importanti eventi come il Concerto di Natale in Vaticano 2000 e il Concerto di Natale a Montecarlo.

Inizio alle 21, i prezzi dei biglietti partono da 26 euro.