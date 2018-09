“God Save The Wine” – Festival Itinerante del Vino

Alla scoperta di etichette e cantine tra Italia e Francia: il Bristol Palace è tappa del prestigioso festival itinerante dedicato ai vini. Il quattro stelle preparerà per l’occasione un menù di degustazioni che esalterà le proposte enologiche. Un percorso sensoriale alla scoperta dei vini, tra cantine ed eccellenze gastronomiche: ecco come il Bristol Palace celebra la stagione delle vendemmie.

Come già nel 2017, l’hotel, membro del network internazionale “Preferred Hotels & Resorts”, si prepara ad ospitare il festival “God Save The Wine”. La manifestazione arriva in città sull’onda dell’entusiasmo che ha accompagnato le varie tappe nelle location più esclusive della Penisola, un palazzo storico dove si respira l’atmosfera elegante dell’Art Nouveau. Tra marmi ed arredi pregiati andrà in scena una serata capace di sorprendere anche i palati più esigenti.

In abbinamento con le etichette, provenienti da varie regioni italiane e dalla Francia, gli ospiti troveranno un’ampia scelta di piatti realizzati dal ristorante Giotto dell’Hotel Bristol Palace: si va dai finger food, con specialità liguri e non solo; ai piatti forti, con strozzapreti al ragù di scorfano rosso e risotto alla zucca mantovana mantecato al Castelmagno per finire con un ricco assortimento di dessert, dolci al cucchiaio, pasticceria e frutta.

“God Save The Wine” privilegia gli aspetti sensoriali ed emozionali, l’esperienza, il gusto, la curiosità. Lontano da un certo accademismo, il vino può essere infatti pura scoperta, un viaggio giocoso e appassionato tra calici ed assaggi, un invito ad ascoltare e raccontarsi.

I VINI

CHAMPAGNE POL ROGER(Epernay, France)

Pol Roger Champagne Brut Reserve

Pol Roger Champagne Pure Cuvèe Extra Brut

LE PART DES HOMMES

Champagne Extra brut DiMangan, Florence Duchêne, (Cumières Valle de la Marne)

Chablis 2016, Domaine Lavantureux (Lignorelles)

Domaine de la Bongran “Cuvée E.J.Thevenet 2012” J Thevenet (Viré Clessé -Mâcon)

Silex rouge Pinot noir 2016 Domaine Delaporte (Chavignol -Sancerre- )

Pommard 2015, Domaine Mussy, (Pommard, Côte de Beaune)

CHAMPAGNE GAMET e RONCHI PICHI

Champagne Philippe Gamet Blanc de Noirs

Champagne Lamoureux Rosé

Ronchi Pichi

CANTINA PRODUTTORI CORMÒNS Cormòns (GO)

Ribolla Gialla Brut

Doc Collio Sauvignon

Doc Collio Pinot Grigio

Doc Aquileia Refosco dal Peduncolo Rosso

Ribolla Gialla IGT

DOMENIS1898 (Cividale del Friuli, UD)

Grappa Storica Verde

Grappa Storica Nera

Trittico

D_OMEN

LADY Domenis

Storica Amaro

Storica Sambuca

CANTINA DI SOAVE (Verona)

Valpolicella Superiore Ripasso DOC Rocca Sveva

Soave Classico Superiore DOCG Ciondola Rocca Sveva

Lessini Durello Doc Settecento33

Lessini Durello Riserva Metodo Classico DOC Settecento33

MARCHESI MAZZEI (Fonterutoli, Castellina in Chianti)

Chianti Classico DOCG 2016

Chianti Classico Castello di Fonterutoli Gran Selezione 2013

Zisola Nero d’Avola DOC Noto 2016

Tirreno DOC Maremma Toscana 2015

CASTELLI DEL GREVEPESA (San Casciano V.P. Toscana)

Bianco IGT Castelli del Grevepesa

Chianti Classico Castelgreve 2015

Chianti Classico Clemente VII 2015

Chianti Classico Clemente VII Riserva 2013 premiato con OSCAR DOUJA D’OR

Chianti Classico Gran Selezione Clemente VII 2012 premiato con DOUJA D’OR

QUEI2 (Ginestra Fiorentina, Toscana)

Le Casine IGT Bianco Toscana 2017

Rex Rubrum Chianti DOCG 2017

208 IGT Rosso Toscana 2016

NATIV (Paternopoli, Irpinia)

Fiano di Avellino Docg 2017

Greco di Tufo Docg 2017

Beneventano Falanghina Igt 2017 “Vico Riviera 99”

Irpinia Greco Doc 2017 “25 Rare”

Campania Bianco Igt 2016 “Suadens”

Taurasi Docg 2012 “Rue 333”

Campania Rosso Amabile Igt 2017 “Rue De Passi”

Irpinia Aglianico Doc 2016

BADIA di MORRONA (Terricciola, Pisa)

Felciaio Igt Toscana Bianco 2017

I Sodi del Paretaio Chianti DOCG 2017

Taneto IGt Toscana 2015

N’Antia Igt Toscana 2015

VignaAlta Igt Toscana Sangiovese 2015

LE FILIGARE (San Donato in Poggio, Barberino Val d’Elsa, Toscana)

Chianti Classico Docg Filigare 2016 (Bio)

Chianti Classico Docg Riserva Maria Vittoria 2015

Chianti Classico Docg Gran Selezione Lorenzo 2015

VENTURINI BALDINI (Reggio Emilia)

Marchese Manodori

Ca del Vento

Quaranta metodo classico brut

Rubino del Cerro

VIGNAMAGGIO (Greve in Chianti)

Chianti Classico Terre di Prenzano 2016

Gran Selezione Monna Lisa 2015

Merlot di Santa Maria 2015

Sangiovese di Vitigliano 2015

Cabernet Franc di Vignamaggio 2015

TENUTA BENEDETTA (Etna)

Bianco di Mariagrazia 2016 Etna bianco DOC

Rosso di Laura 2015 Etna rosso DOC

Unico di Benedetta 2015 IGP Terre Siciliane rosso

MENU’

I Finger Food

Tartare di Salmone agli Agrumi e Pepe Rosa

Battuta di Fassona ai Cristalli di Sale Maldon

Caponata di Melanzane alla Siciliana

Insalata di Stoccafisso alla Ligure

Grana in Forma con Miele e Composte

Selezione di Salumi Assortiti

Spiedini di Uva e Formaggio San Sté

Cous Cous con Verdurine e Mandorle Tostate

Torta di Bietole e Prescinseua alla Genovese

I Primi Caldi

Strozzapreti al Ragù di Scorfano Rosso

Risotto alla Zucca Mantovana Mantecato al Castelmagno

Fantasia di Dessert

Fantasia di Panne Cotte Mignon

Mini Tiramisù

Pasticceria Fresca

Trionfo di Frutta