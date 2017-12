Global music festival, due giorni all’insegna dell’elettronica

Genova. Un super weekend dedicato alla musica elettronica. Due giorni di puro divertimento, 12 ore al giorno, oltre 20 artisti, 4 guest star dj internazionali provenienti da Olanda, Australia e Italia, live performer, attrazioni e spettacoli saranno le colonne portanti di questa nuova edizione del “Global Music Festival”.

A far ballare migliaia di giovani sabato 29 (dalle 16 alle 4 di notte) ci penseranno Nervo, le gemelle dell’elettronica che hanno conquistato di Britney Spears, e Quintino il dj olandese da oltre 200 concerti all’anno in tutto il mondo, mentre domenica 30 (dalle 12 a mezzanotte) sarà il turno di R3HAB, guru dell’elettronica mondiale che ha lavorato con Lady Gaga, Madonna e Jennifer Lopez, e dei fratelli Vinai, italiani dal sound unico al mondo. Spazio anche nomi emergenti di livello come Angemi, Drop, Luca Testa, Morgan J, Paki & Jaro, Allow & Kubalake che già dalle 16 animeranno la tensostruttura della Fiera, gli ospiti principali sono previsti in serata dalle 22 in poi.

E così dopo l’enorme successo dell’edizione precedente (cinquemila le presenze) e aver vinto il premio nazionale “Miglior Evento Dance 2014”, torna il “Global Music Festival”, il festival moderno di musica elettronica più grande e importante di tutta la Liguria. Tantissime le novità presenti quest’anno a cominciare dall’introduzione del secondo giorno di evento, scelta necessaria per poter ampliare l’offerta artistica e il parco utenti. Il palco è ulteriormente sviluppato (35m x 12m le dimensioni) e ricco di nuovi effetti speciali e scenografici, fra megaschermi e luci avvolgenti proprio nei più grandi festival al mondo.

Il festival si vuole caratterizzare non solo per il suo reparto artistico e di spettacoli, ma anche per la totalità dei servizi che offre, prima e durante l’evento. E soprattutto per una campagna di prevenzione volta a rendere sempre più consapevoli i giovani che frequentano festival e concerti. Presidi medici e stand informativi per la prevenzione sull’abuso di alcool, sostanze stupefacenti e malattie sessualmente trasmissibili accoglieranno il pubblico all’ingresso del festival con gadget, giochi interattivi e materiale informativo. Un appuntamento imperdibile, un progetto che ha posto le basi per diventare il più importante festival moderno di musica contemporanea di tutta Italia.

I biglietti, dopo gli sconti degli ultimi giorni di prevendita, costeranno 30 euro per un giorno, 45 per due giorni. Sono molteplici i pacchetti pensati per chi viene da fuori Genova e per chi vuole sostare in città, in un hotel.