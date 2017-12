Gli incredibili suoni del pianoforte di Sokolov

Genova. Dal pianoforte di Grigory Sokolov escono sonorità inimmaginabili, trilli intensissimi ed espressivi come raramente si può ascoltare su uno strumento, pianissimi che dialogano con impressionanti fortissimi carichi di significato musicale.

Ed ecco che in ogni sala del mondo il suo concerto è considerato un momento di ascolto straordinario per la qualità e la ritualità dell’esecuzione musicale: Sokolov affronta il repertorio scelto come se volesse condurre l’ascoltatore verso la più naturale comprensione del brano interpretato, semplicemente ascoltandolo.

Quest’anno Deutsche Grammophon ha distribuito il nuovo album, Schubert – Beethoven, con brani registrati dal vivo nel 2013.

Biglietti da 41,60 euro, inizio alle 21.