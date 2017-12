Glen Hansard, dai Commitments al Mojotic

Sestri Levante. L’irlandese Glen Hansard, già frontman dei Frames, metà degli Swell Season e vincitore di un Oscar per la colonna sonora di Once, arriverà in Italia per presentare oltre all’ultimo acclamato album, Didn’t HeRamble, (candidato ai Grammy) uscito per Anti-Records, i brani che lo hanno reso uno dei musicisti più stimati degli ultimi anni. La data ligure è al Mojotic Festival, al Teatro Arena Conchiglia alle 21.30 il 4 luglio.

Nato a Dublino nel 1970 Hansard è giunto all’attenzione internazionale grazie alla partecipazione al film di Alan Parker “The Commitments”, in cui interpretala parte del chitarrista Outspan Foster. Ha successivamente fondato la band di culto Frames nel 1990 divenendo uno dei musicisti irlandesi più apprezzati e acclamati a livello internazionale.

Il costo dei biglietti è 18 euro più prevendita.