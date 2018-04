Gita del 1 Maggio a Sant\'Olcese

Genova. Martedì 1 maggio 2018 presso Sant’Olcese si svolgerà una gita organizzata dai ragazzi della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Sampierdarena. L’appuntamento è alle ore 9.00 davanti alle poste di Via Cantore. La giornata comincerà alle ore 11.00 con la messa e alle 12.00 la basanata a seguire giochi e divertimento. La prenotazione può essere fatta presso la segreteria della parrocchia, dove andrà anche specificato il numero di posti disponibili in auto entro e non oltre il 1 maggio al numero: 010/6457365.