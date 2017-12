“Giovanni Keplero. La rivoluzione delle rivoluzioni”: venerdì cultura al Cream Cafe

Venerdì della cultura al CREAMCAFE

24 febbraio 2017 > h. 16:30 – 17:40

“Giovanni Keplero. La rivoluzione delle rivoluzioni.”

con Mauro Castagneto

Anatomia di un genio e nascita dell’idea moderna di cosmo.

“Keplero: l’uomo che sigilla la cesura tra il sapere classico dell’antichità e il sogno rinascimentale.

I frutti della sua opera, ben più determinante di quella di Copernico, trovano ancora posto, tradotti nel linguaggio matematico moderno, nei trattati di meccanica celeste.

Destinato a una carriera ecclesiastica, si trova a difendere la madre in un processo per stregoneria.

Nel frattempo fa l’astrologo di professione, suo malgrado, alla corte di Praga e inventa con Galilei l’astronomia moderna.

Mette i pianeti sul pentagramma in un cielo che guarda con gli occhi e ascolta come una sinfonia.

Un genio assoluto, insomma, e un personaggio di primissimo piano della scienza moderna poco noto ai più: peccato”, Mauro Castagneto.