Giornate in Catamarano per Beneficenza

Anche quest’estate sta finendo, le giornate già si accorciano… Quale occasione migliore per salutare la stagione che tuffarsi per un ultimo bagno in grande stile a bordo di un nuovissimo catamarano? La Mistral Sailing mette a disposizione il suo catamarano per due giornate all’insegna della vela, del divertimento e della beneficenza con sosta per un bagno nelle baie più belle della Liguria!

Nell’arco della giornata ci sarà occasione di veleggiare, andare in canoa, visitare l’Abbazia di San Fruttuoso oppure la splendida Portofino, il tutto condito da un ricco buffet organizzato dai membri dell’associazione.

L’intero incasso verrà interamente devoluto per i progetti dell’Associazione Onlus “Riccardo Traverso”, operativa nella beneficenza sul territorio ligure (in special modo all’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini) nonché in ambito internazionale.

Lo svolgimento dell’evento è subordinato alle condizioni meteorologiche, in caso di maltempo potrebbe essere annullato e la quota interamente restituita.

DOVE: Partenza dal Marina Porto Antico, sosta bagno a San Fruttuoso di Camogli o nella baia di Paraggi

BARCA: Catamarano modello Lagoon 42 del 2017 con due canoe e spazioso tender

PREZZO: 70 € a persona per giornata, 130 € in due se porti un amico, incluso buffet e bevande

INFO: Luca 3479498966 / Beppe 3683356700