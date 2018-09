Giornate Europee del Patrimonio a Palazzo Reale

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il Museo Palazzo Reale di Genova è lieto di presentare alla cittadinanza gli appuntamenti che ospiterà:

Giovedì 20 settembre ore 16 Salone da Ballo

Conferenza “Opere d’arte: spazio, custodia, trattamento fiscale” a cura di Enza Di Vinci

L’incontro prevede la presentazione al pubblico del libro “Lo spazio per l’opera d’arte” di Enza Di Vinci, edito da Erga edizioni, con approfondimenti tematici sui temi trattati all’interno del volume: allestimento, custodia, imballo e movimentazione di opere d’arte; esposizioni; architettura; collezionismo privato.

Il saggio è rivolto sia a professionisti che ad appassionati del settore Belle Arti e Beni Cul¬turali: architetti, artisti, curatori; conservatori, funzionari; galleristi, collezionisti; tecnici; insegnanti, ricercatori; visitatori di mostre.

Con l’autrice interverranno l’architetto Ileana Moretti (Varese) e l’avvocato tributarista Lorenzo Lodi (Studio Magnani Marongiu Dominici e Associati di Genova).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (capienza massima 80)

Crediti per architetti: 3 CFP

Sabato 22 settembre ore 18:30 Salone da Ballo

“Nuvolette su Palazzo Reale”

Un incontro tra le sale del museo alla scoperta delle opere e dei luoghi raccontati nel fumetto su Palazzo Reale, con il Direttore Serena Bertolucci e l’autore Fabio Ramiro Rossin.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, verrà presentato Feuilleton, la storia a fumetti di Fabio Ramiro Rossin ambientata nel Palazzo Reale di Genova.

I partecipanti riceveranno una copia in omaggio, pubblicata in edizione limitata.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria (0102710236)

Domenica 23 settembre ore 15 | 16:15 ! 17:30

“Genova allo specchio – La meraviglia delle Gallerie d’oro”

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, Genova si racconta attraverso tre magnifiche Gallerie, finemente decorate nel XVIII secolo, che fanno a gara per la raffinatezza iconografica, per la magnificenza degli arredi e per la preziosità dei decori. Un percorso di scoperta e bellezza che testimonia la potenza della città antica e dei suoi illuminati committenti.

Introduzioni, con inizio alle ore 15.00, 16.15 e 17.30, a cura di Serena Bertolucci a Palazzo Reale, Farida Simonetti alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola ed Elena Manara al Palazzo di Tobia Pallavicino.

Ingresso: Palazzo Reale + Galleria Nazionale di Palazzo Spinola 3 €, gratuito al Palazzo di Tobia Pallavicino

ore 17 Salone da Ballo

Concerto “La musica in scena tra 600 e 700”

Piccola storia in musica del Teatro del Falcone. Dagli Adorno ai Durazzo: saranno riproposti brevi estratti dalle opere rappresentate nel Teatro del Falcone, secondo teatro pubblico in Italia dopo il San Cassiano di Venezia, e letti estratti dei carteggi della famiglia Durazzo. A cura dell‘Accademia degli Imperfetti.

Info: 3289461381 | info@imperfetti.it

Ingresso 1 €