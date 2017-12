Giornata di cultura ebraica, porte aperte a Genova

Genova. Anche il capoluogo ligure partecipa alla XVI giornata europea della cultura ebraica “ponti e attraversamenti”. La comunità ebraica genovese e il Centro culturale Primo Levi invitano la cittadinanza domenica 6 settembre dalle 10.15 alla sinagoga e al Museo ebraico di via Bertora 6.

Per tutta la giornata visite guidate e conferenze per raccontare di alcuni tra i maggiori rappresentanti del mondo ebraico tra Ottocento e Novecento in filosofia, storia, arte, fotografia, cinema, musica eccetera.