Giornata dello Sport

La Pro Loco organizza in piazza del Municipio un evento in cui le società sportive potranno farsi conoscere e far provare gratuitamente le attività. Saranno presenti palestre fitness, arti marziali, scuole di danza, pattinaggio, equitazione, golf, scacchi, tennis, pallavolo, scherma, twirling, orienteering, country dance, arrampicata (solo stand) e calcio (solo stand).

Alle ore 8:30 inizierà una passeggiata in bici ad andatura libera con il gruppo Turchino Outdoor. Si consiglia un abbigliamento sportivo. Per il battesimo della sella i bambini dovranno essere maggiori di 6 anni e avere pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica.

Sarà presente lo stand gastronomico della Pro Loco con piadine, friscieu e waffel, bibite e caffè.