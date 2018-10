Giochi a squadre, animazioni e misteri: Halloween è al Porto Antico

Il Porto Antico si prepara ad un lungo ponte dedicato a chi ama mascherarsi. Per la festa più tenebrosa dell’anno tante le iniziative per adulti e bambini dove il dress code sarà rigorosamente in maschera.

Giovedì 1 novembre il tradizionale gioco a squadre quest’anno vedrà i piccoli mostri trasformarsi in detective per scoprire, tra enigmi, prove e tranelli, chi ha rapito Gino il contadino, il fornitore ufficiale di zucche di Halloween. Il gioco, realizzato da Porto Antico di Genova S.p.A. in collaborazione con Teatro Maniman, avrà inizio alle ore 14 in calata Falcone Borsellino ed è riservato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria entro il 25 ottobre. La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito web www.portoantico.it e dovrà essere trasmessa via e-mail a manifestazioni@portoantico.it.

Le occasioni per travestirsi iniziano naturalmente la notte di Halloween, mercoledì 31 ottobre, con l’immancabile Ghost Tour cittadino, l’itinerario gratuito per le vie di Genova in cerca di misteri e storie di paura che anche quest’anno avrà due tappe al Porto Antico. I festeggiamenti continueranno anche nei giorni successivi e il Porto Antico ospiterà alcuni degli appuntamenti di Monster Festival, l’evento che invaderà la città dal 30 ottobre al 4 novembre.

Tante le animazioni speciali organizzate all’Acquario, al Galata Museo del Mare e a Dialogo nel buio ma i riflettori saranno puntati soprattutto su sabato 3 novembre quando alle ore 17 al Porto Antico, dove tanti zombie parteciperanno al “Flashmonster”. Sulle note dell’intramontabile “Thriller” di Michael Jackson. Un enorme flashmob in collaborazione con molte scuole di danza cittadine farà ballare il pubblico sulla coreografia ufficiale per poi continuare con un coinvolgente dj set fino a tarda sera.