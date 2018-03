Gianni Morandi, tappa genovese per il tour nei palazzetti

Genova. Gianni Morandi arriva a Genova all’Rds Stadium. Il 24 febbraio è partito nei più importanti palasport italiani il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”.

E’ “d’amore d’autore” il titolo del 40esimo album di inediti di Gianni Morandi, in uscita su iTunes dalla sera del 16 e in tutti i negozi dal 17 novembre prossimo per Sony Music.

Dopo 53 milioni di copie vendute in carriera e a quattro anni dal suo ultimo album, “Bisogna vivere”, Gianni Morandi torna con un nuovo disco di inediti d’autore, in cui sceglie di intepretare brani che hanno come filo conduttore l’amore.

I prezzi PLATEA A : 69 EURO; PLATEA B : 67 EURO; PLATEA C : 57 EURO; PARTERRE EST : 60 EURO; TRIBUNA NORD E SUD PRIMO SOTTORE : 60 EURO.